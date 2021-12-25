شعراوي: 4.2 مليار جنيه تكلفة استكمال 5 محطات معالجة بالصعيد

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة نفذت 115 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 2.9 مليار جنيه، استفاد منها 2.8 مليون مواطن، وجرى إنشاء 6 محطات معالجة، بواقع استكمال 5 منها وافتتاح محطة جديدة.

115 مشروع مياه وصرف بتكلفة 2.9 مليار جنيه

وأضاف شعراوي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنَّ استثمارات استكمال 5 محطات معالجة كانت تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، إذ كانت متوقفة قبل عام 2011، وبلغت قيمتها حاليًا نحو 4.2 مليار جنيه.

إنفاق 152 مليون جنيه لاستكمال محطة صرف في نقادة

وتابع وزير التنمية المحلية، أنَّ مدينة نقادة لم يكن بها صرف صحي، وجرى إنفاق 152 مليون جنيه لاستكمال محطة صرف، وجرى تغطيتها بالصرف الصحي بنسبة 100%.

وحول قطاع الطرق المحلية والنقل، أكّد شعرواي أنَّ سوهاج وقنا شهدتا 964 مشروعًا بأطوال 947 كم و38 كوبري ونفق بتكلفة قدرها 2.1 مليار جنيه، إضافة مشروع تطوير ميدان العارف بسوهاج ومشروع تطوير الكورنيش الغربي بنفس المحافظة، بتكلفة بلغت 4.3 مليون جنيه و20.873 مليون جنيه بالترتيب.

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».