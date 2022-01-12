التعليم تطلق مبادرة الأولمبياد القومي والأفريقي للفن والعلم والرياضيات

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في قطاع الخدمات والأنشطة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة إلهام أحمد إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، أولى فعاليات الأولمبياد القومي والأفريقي في الفنون والعلوم والرياضيات «الابتكار وريادة الأعمال» وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر اللقاء عماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، ممثلا عن قطاع التعليم العام، والدكتور وائل السعيد مدير الوحدة المركزية لتسيير الانتقال لسوق العمل ممثلا عن قطاع التعليم الفني ورئيسًا للجنة ابتكار ريادة الأعمال، والدكتورة جيهان علام مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وأعضاء لجنة الأولمبياد القومي للابتكار وريادة الأعمال، وعدد من أساتذة الجامعة والعاملين بالتعليم الفني، ومسؤولي الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية.

رؤية مصر 2030

ورحبت رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالحاضرين، وعرضت نُبذة تعريفية عن خطة تطوير القطاع وتعريف بفكرة الأولمبياد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تتضمن إطلاق قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة مبادرة إقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والرياضيات والفنون والآداب والسياحة والآثار، والتي تسعى لاكتشاف المواهب في المجالات المذكورة بين طلاب المدارس المصرية وبمشاركة ذوي الهمم، ودعمها وتنميتها بأسلوب علمي يشارك في وضعه وتنفيذه كبار الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية ومستشاري وموجهي المواد والأنشطة، ويتم اختيار أفضل المشروعات بشفافية ونزاهة.

انطلاق الأولمبياد في قرى حياة كريمة

وتستهدف الأولمبياد جميع مدارس الجمهورية ومدارس القرى التي تنفذ فيها مشروع حياة كريمة لتنمية حب الاستكشاف والمغامرة والبحث والاطلاع والفضول المعرفي لدى الطلاب، وتمكينهم من اكتساب مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتنمية القيم الروحية والأخلاقية لديهم، واكتشاف المواهب والنوابغ الطلابية في جميع المجالات وتنميتها وصقلها وتشجيعها، وخلق روح التعاون والمشاركة والإحساس بأهمية دور الفرد في الجماعة وأهمية الجماعة للفرد.

كما يستهدف الأولمبياد، إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم بحرية وتفريغ طاقاتهم الحيوية في إطار القيم والأخلاق التربوية الصحيحة، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، واستثمار وقت الفراغ في أنشطة تربوية هادفة تخدم الفرد والمجتمع، وتنمية روح التعاون وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب وروح الابتكار.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء لجنة الأولمبياد القومي للابتكار وريادة الأعمال مفاهيم وآليات ريادة الأعمال، وشارك الحضور بالمديريات التعليمية في عرض تطبيقات عملية لتوليد الأفكار وكيفية اكتشاف الطالب الموهوب في هذا المجال، كما تم عرض آليات تقييم الطلاب والاستمارة الخاصة بذلك، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الطلاب وبراءة الاختراع.