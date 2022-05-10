رئيس النواب الأردني يدين الهجوم الإرهابي في سيناء: مرتزقة يتسترون بالدين

أدان رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبدالكريم الدغمي الهجوم الإرهابي الذي ذهب ضحيته عدد من شهداء الجيش المصري في محافظة سيناء.

جاء ذلك خلال رسالة التعزية التي وجهها «الدغمي» اليوم الثلاثاء إلى نظيره رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، التي عبّر خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب الأردني عن «خالص عزائهم ومواساتهم للشعب المصري وجمهورية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية والحكومة المصرية».

مجلس النواب الأردني يدين العمل الإرهابي الجبان بحق الجيش المصري

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي في الرسالة: «إننا إذ ندين هذا العمل الإرهابي الجبان بحق الجيش المصري جيش العبور مؤكّدين أن آفة الإرهاب التي تستهدف مؤسسات الدولة المصرية والمجتمعات العربية في مسعى يائس يهدف الى تقويض بنيان الأمة وتعطيل عجلة النمو والازدهار وضرب استقرار مصر الشقيقة الكبرى بوصفها قلب الأمة وعمودها الفقري».

«الدغمي»: ندين هذا العمل الإرهابي الجبان بحق الجيش المصري

وأعرب عن تأكّيد مجلس النواب الأردني واعتزازه ببسالة وتضحيات الجيش المصري الذي هزم رغم التضحيات الجسام تلك الزمرة من المرتزقة الذين يتسترون بعباءة الدين الإسلامي الحنيف وهو منهم براء.

وأكّد مجلس النواب الأردني متانة العلاقات الأردنية المصرية انطلاقًا من وحدة المصير، مشدداً على الدعم الكامل لكل التدابير التي يتخذها الجيش المصري بهدف مواجهة هؤلاء التكفيريين من اجل اجتثاثهم من ارض سيناء وعموم التراب الوطني المصري.

وفي ختام الرسالة، دعا الله أن يتغمد شهداء الجيش المصري بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحمي مصر من كل متربص وحاقد جبان.