رئيس فروع الأهلي: فرع العاصمة الإدارية صديق للبيئة ولذوي الهمم

قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن مبنى البنك في العاصمة الإدارية الجديد صديق للبيئة لأن العاصمة كلها صديقة للبيئة وذكية والبنك يواكب هذا الأمر، مشيرا إلى أن 30% من الطاقة المستخدمة في المبنى نظيفة، كما أن الري الزراعي للزرع المحيطة يستخدم مياه بعد معالجتها مع استخدام الإنارة الطبيعية لتوفير الإضاءة في الداخل، مبينا أن أتوبيسات نقل الموظفين أيضا ستستخدم الطاقة النظيفة.

عدد عمالة أقل وجودة أعلى

وأضاف «جمجوم»، خلال استضافته في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الذي يُعرض على شاشة «Extra News »، مساء اليوم الأحد، أن العمالة الموجودة ستكون أقل من العدد المعروف لتطبيق التباعد الاجتماعي مع إعطاء مساحة كبيرة في الفرع لراحة العميل، مؤكدا أن الفرع الرئيسي في وسط البلد سيوجد فرع رديف له في العاصمة الإدارية، وسيكون قريبا من البنك المركزي.

خدمة البنك لأصحاب الهمم

وأشار رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يخدم أصحاب الهمم بشكر ميسر ويسهل مرورهم بشكل آمن كما أن ذوي الهمم يتلقون خدماتهم في مكان به خصوصية وستراعي الماكينة أيضا المكفوفين حيث يتم استخدام طريقة برايل.

نشر الثقافة الإلكترونية

وأوضح رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن العميل يمكنه استلام بطاقة الخصم الفوري خلال دقائق بعد فتح حسابه في البنك الأهلي، لافتا إلى أن هناك شاشة تفاعلية تشمل كل المستندات التي يحتاجها الشخص، بجانب غرفة اتصالات مرئية تجرى سريعا إذا كانت خدمة العملاء ممتلئة في جميع الشبابيك، متابعا: «يهمنا ننشر الثقافة الإلكترونية عشان الناس تستخدم خدمة الموبايل بنك والمحافظ الإلكترونية وغيرها».