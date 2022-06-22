عودة «الزعيم والفخراني وصبحي» للسينما والدراما بعد غياب سنوات طويلة

تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لعدد من كبار النجوم وسط انتظار الجمهور لأعمالهم، سواء من خلال السينما أو الدراما أو المسرح، بعد غياب خلال الفترة الماضية، وهم الفنان عادل إمام، والفنان يحيى الفخراني والفنان محمد صبحي.

عادل إمام يعود إلى السينما بفيلم «الواد وأبوه»

وقرر الفنان الكبير عادل إمام استئناف التحضير لفيلمه الجديد «الواد وأبوه»، ويعتبر الفيلم عائليا من حيث القائمين عليه لأنه من بطولته وابنه النجم محمد إمام، كما يخرجه ابنه الأكبر رامي إمام، ومن إنتاج شقيقه عصام أمام، وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام في مسلسل «فلانتينو»، عام 2020، وآخر فيلم قام ببطولته كان "زهايمر" عام 2010.

محمد صبحي يعود إلى السينما بعد غياب 31 عاما

ويعود النجم القدير محمد صبحي إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب استمر 31 عاما بفيلم كوميدي رومانسي يحمل عنوان «المعادلة صفر»، وهو من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أميرة الرفاعي.

كما يعود للتليفزيون بمسلسل «رحلة المجنون»، بعد تقديمه مسلسل رحلة المليون قبل 38 عاما، ويستعد أيضا لتقديم موسم ثالث من برنامج «مفيش مشكلة خالص»، كما أعلن «صبحي» تصوير مسرحية نجوم الظهر، ويتم عرضها قريباً على قنوات المتحدة.

كان آخر مسلسل قدمه محمد صبحي هو «ونيس والعباد وأحوال البلاد ج8»، عام 2013، وآخر فيلم قام ببطولته هو "بطل من الصعيد" عام 1991.

يحيى الفخراني.. مسلسل اجتماعي وفيلم سينمائي

ومن المقرر أيضا عودة أيقونة الدراما يحيى الفخراني لدراما رمضان 2023 بعد غيابه عنها العام الماضي، ويتولى إخراج مسلسله الجديد ابنه شادي الفخراني، ويصنف العمل اجتماعيا كوميديا، فضلا عن عودته للسينما بعد غياب استمر 24 عاما بفيلم «بونزو»، من إنتاج شهد رمزي، وإخراج سارة وفيق.

كان آخر مسلسل قدمه يحيى الفخراني هو "نجيب زاهي زركش" عام 2021، وآخر فيلم قام ببطولته هو «مبروك وبلبل»، عام 1998.