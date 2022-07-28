من طفل مولود بشلل دماغي لمهندس عالمي.. «عادل» حكاية حلم أصبح واقع

كشف عادل شعبان، المهندس بشركة أمازون العالمية، رحلته مع العلم، رغم جلوسه على كرسي متحرك، قائلا إنه ولد وهو يعاني من شلل دماغي، جعله عاجزا عن الحركة دون أن يستند بشيء، كما أن جسده يعاني من الرعشة طوال الوقت، كما أن حديثه غير مفهوم، فحالته نادرة ليس لها علاج.

اكتفى بتعلمه القراءة والكتابة من المنزل

أضاف «شعبان»، خلال تقرير عرضه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن أهله حينها قرروا عدم التحاقه بالمدرسة، اعتقادا منهم، بأن ذلك سيحميه من الناس، خاصة أنه لن يستطيع التعامل معهم، ويكتفوا بتعليمه بالقراءة والكتابة من المنزل.

ولفت إلى أن نجاحه وفرحة والدته بنجاحه، كانت الأشياء التي تجعله يشعر بالتعويض عن حرمانه من الإحساس بالحياة الطبيعية، التي يعيشها أي طفل في سنه.

وأوضح أنه أجرى أكثر من 20 مقابلة شخصية في 20 شركة مختلفة، ولا يوجد شركة كانت ترسل له «offer»، متابعا: «فكرة إنك تكون شاطر في التكنيك، وتترفض علشان ظروف صحية أنت ملكش يد فيها، كانت كفيلة تدمر أي إنسان نفسيا، لكن بالنسبة ليا كانت سبب يخليني أكمل سعي ويقين أن أكيد ربنا مش هيخذلني».

أجمل وأعظم ابتلاء له

وواصل: «وفي يوم عملت مقابلة في شركة كبيرة ونجحت بتفوق في مقابلة التكنيكال لكن اترفضت من الأتش آر حتى مرضوش يكملوا معايا المقابلة، لكن مدير الفريق وصله اللي حصلي وتعهد للأتش آر أنه مسؤول بشكل كامل عن قرار تعييني لأنه كان مؤمن بيا جدا».

وأشار إلى أنه في آواخر عام 2009، كان على معاد مع القدر، وأن يحصل على أجمل شيء في حياته كلها، وهو زواجه من «سارة»، وبعد سنة من خطوبتهما تزوجا، «سارة كانت زوجتي وحبيبتي وتوأم روحي عشت أجمل 4 سنين في حياتي، وجسمها مقدرش يستحمل حجم الجنين وبعد غيبوبة 6 ساعات توفت ومعاها بنتنا، ودة أعظم ابتلاء في حياتي».