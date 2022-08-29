مصرع سائق في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقي سائق مصرعه في انقلاب دراجة نارية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب دراجة نارية

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، ما أسفر عن مصرع سائق في العقد الخامس من عمره، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة محمد إبراهيم محمد، 55سنة، سائق، مقيم في مدينة كفر الدوار، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم

وشهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، صباح اليوم، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالكليو 87 في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين، وجرى نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.