مدير عام «الخدمة الوطنية»: رغبتنا في الاستفادة بما لدينا من موارد «لا تلين»

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنَّ مسيرة التنمية تتوالى في كل ربوع الوطن لتحقيق إنجاز تلو إنجاز، إذ تسارعت وتيرتها خلال السنوات الماضية ولن تتوقف، متابعًا: «إرادتنا في الاستفادة بما لدينا من موارد لن تلين، وما يجري على أرض مصر اليوم من تطور وتقدم في شتى مناحي الحياة لا تخطأه عين».

الإنجازات على أرض مصر لا تخطأها عين

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في كفر الشيخ، أنَّ افتتاح اليوم يتواكب مع احتفالات شهر أكتوبر، الذي شهد أعظم انتصارات مصر في العصر الحديث، حرب أكتوبر المجيدة التي اعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها، وللعسكرية المصرية كبريائها وشموخها، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والجيش المصري بهذه المناسبة.

مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ

يُشار إلى أنَّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، حيث يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

ويعد مصنع الرمال السوداء إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تُعظّم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، حسب ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.