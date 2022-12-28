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قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن «مطماطة» المغربية.. «بيوتها تشبه الكهوف» (فيديو)

كتب:

هاجر عمر
12:56 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا لبيوت مغربية أشبه بالكهوف

القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا لبيوت مغربية أشبه بالكهوف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «بلد مطماطة.. نماذج فريدة من البيوت أشبه بالكهوف»، تناول فيه بيوت محفورة تحت الأرض وفي قلب الصخور، شيّدت بأسلوب يحافظ على تاريخ مطماطة القديمة، حيث توجد نماذج فريدة من البيوت أشبه بالكهوف، وتعود إلى تراث المجتمعات الأمازيغية، التي سكنت هناك وما زالت عدة أسر تتشبث بها، فهذه البيوت تضم قاعدة دائرية وعدة غرف محفورة في الصخر، تقي سكانها من شدة الحر في فصل الصيف، ومن الرياح في فصل الشتاء.

يعتمد سكان مطماطة في حياتهم على زراعة الزيتون والسياحة

وأضاف التقرير، أنّ البيوت تقع في منطقة تنتشر فيها أشجار النخيل وبساتين الزيتون، ويعتمد سكان مطماطة في حياتهم على زراعة الزيتون والسياحة، وأصبحت البلدة وجهة منشودة بعد تحويل أحد كهوفها إلى فندق، لتصوير فيلم حرب النجوم، خلال سبعينيات القرن الماضي، وعرفت مطماطة القديمة باسمها البربري «أسون»، وبنيت منازلها ككهوف مكونة من غرف منها ما يستخدم المؤن ومنا ما يتم استخدامه للنوم.

سلالم محفورة في الأرض وتكييف طبيعي صيفا شتاء 

وأوضح التقرير أنّ الغرف بهذه البيوت تربط بينها ممرات أرضية، وتربط بين أفنية الكهوف سلالم محفورة في الأرض، والمثير للدهشة أنّ هذه الخصائص المعمارية الفريدة أوجدت للمدينة آلية تكييف طبيعية، تمنحها الرطوبة في الصيف والدفء في الشتاء.

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