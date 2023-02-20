المشدد 10 سنوات لترزي بتهمة تجارة المخدرات ومقاومة السلطات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة بحبس ترزي 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات في مركز طوخ وحيازته كميه من العروسين والمواد المخدرة الأخري وسلاح بدون ترخيص ولمقاومته السلطات والتعدي علي قوة أمنية خلال ضبطه بمركز طوخ في القليوبية.

صدر الحكم في جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر بدوى ابراهيم سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد صيره و محمود عبد الحميد السعدنى وامانه سر نادر السقا

إحالة ترزي الي جنايات بنها

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها أحالت المتهم محمد ش ي محبوس 37 ترزي لاتهامه بإحراز جوهر مخدر «هيروين» بقصد الاتجار في مركز طوخ في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز جوهراً مخدراً (indazole Carboxamides) بقصد الإتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، أُحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش».

كما أحرز بقصد التعاطي مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة الكلونازبيام أحد مشتقات البنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأسند أمر الإحالة المتهم تهمة المقاومة بالقوة والعنف رجال الشرطة باعتبارهم موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بأن أشهر في وجههم سلاح أبيض «مطواة»، مهددا به إياهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكنت القوات من ضبطه، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض.

تفاصيل ضبط ترزي بتهمة تجارة المخدرات

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة طوخ أن المتهم قام بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازته وإحرز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص فجري استصدار إذن من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل رجال المباحث إلى حيث يقطن المتهم وما ان تنبه المتهم لتواجد الشركة حتي حاول الفرار مشهراً في مواجهتهم سلاحاً أبيض "مطواه" ملوحاً به للحيلولة دون ضبطه فجري ضبطه ونزع السلاح بيده

واضافت التحريات أنه بتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ نقدي وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة جلدية بداخلها حقيبة بلاستيكية كبيرة وكذا كيسين بلاستيكيين بداخلهم مادة بنية داكنة اللون ثبت انه لجوهر indazole المخدر وكذا عدد من الأكياس صغير الحجم فارغة ودباسة، كما عثر على حقيبة بلاستيكية أخري بداخلها أربعة وخمسون لفافة بداخلهم مسحوق بيع اللون ثبت انه لجوهر الهيروين المخدر، كما عثر علي شريط دواني مدون عليه ابتريل به خمسة أقراص ثبت انه لعقار الكلونازيبام المخدر

كما عثر علي سلاح ناري فرد خرطوش" وهاتف محمول وميزان رقمي ودراجة نارية دون لوحات معدنية بداخل العقار

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والأكياس الصغيرة الفارغة والدباسة والميزان التجزئة المواد المخدرة وإعدادها للبيع والسلاح الناري والسلاح الأبيض المضبوطين للدفاع عن تجارته الأئمة والدراجة النارية لسهولة التنقل لتوزيع وبيع المواد المخدرة، بينما أقر بإحرازه للأقراص الدوائية وأوراق البفرة بقصد التعاطي .

فيما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وجود كيس بلاستيك كبير الحجم بداخله نبات عشبي بني اللون و 2 كيس صغير بداخلهما نبات عشبي بني اللون ثبت أنها لمادة indazole carboxamide المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات و أربعة وخمسون لفافة بداخلهم مسحوق بيع اللون ثبت انه لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وخمسة أقراص دوائية مدون عليهم ابتريل ٠٥جم ثبت أن الأقراص للكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازبين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات .

كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن "فرد " بماسورة واحدة غير مششخنة عيار (12) كامل وسليم وصالح للاستخدام وثبت بمعاينة النيابة العامة لمحل الواقعة أشارة ضابط الواقعة إلى مكان العثور على المضبوطات بأحدى الغرف بالمنزل وبسؤال أحد أهالي محل الواقعة أقر بان المتهم هو شخص سئ السمعه ويقوم بالإتجار بالمواد المخدرة .