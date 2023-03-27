موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023.. صيام 14 ساعة و4 دقائق

يحرص المسلمون في محافظة قنا على تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال الشهر الكريم، لذا يبحثون عن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023 في خامس يوم بشهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في قنا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا اليوم الإثنين 27-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في خامس يوم شهر رمضان في محافظة قنا، وكذلك موعدي السحور والإفطار كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا.

السحور: 2:02 صباحا.

الإفطار: 6:04 مساء.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، عدد ساعات الصيام ليوم الاثنين خامس أيام رمضان في قنا 14 ساعة و4 دقائق.

وكان الآلاف من أهالي محافظة قنا أدوا صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

وأكدت مديرية الأوقاف في قنا، أنه جرى إعطاء الدروس اليومية للمصلين عقب صلاة العصر وفق خطة شهر رمضان.