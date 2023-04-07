«الأوقاف» تفتتح 41 مسجدا في 15 محافظة خلال الجمعة الثالثة من رمضان

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، 41 مسجداً في 15 محافظة، بينها 36 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و5 مساجد صيانة وتطويراً، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد آل عطية، بقرية الشيخ رحومة، بمركز طهطا، وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح مسجد الله نور السموات والأرض، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو «17.5»، بكرداسة، ومسجد الصفايا، بالباويطي، بالواحات، ومسجد التقوى، بالزبو، بالواحات، وفي محافظة أسوان، تم افتتاح مسجد عباد الرحمن، بقرية السنقاري، بمركز نصر النوبة، ومسجد محمد إبراهيم علي أبو شوك، بشارع كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية، بمدينة أسوان.

وفي محافظة مطروح، تم افتتاح مسجد بلال بن رباح، ك4، غرب مطروح، وفي محافظة الغربية، تم افتتاح مسجد التهامي الوكيل، بتلبنت قيصر، بطنطا، وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد طراف، بعزبة طراف، بقرية دمشير، ومسجد النصر، بقرية السلطان حسن، بمركز أبو قرقاص، ومسجد عمرو بن العاص، عزبة المنتصر، بقرية دمشاو هاشم، ومسجد الرحمة، بعزبة العرب، بقرية منسافيس، بمركز أبو قرقاص، ومسجد زعفران، بقرية زعفران، بمركز أبو قرقاص، ومسجد السلام، بقرية ديروط أم نخلة، بمركز ملوي، ومسجد الخطباء والغربيين، بقرية بهدال، بمركز المنيا.

وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد آل سباق، بمركز صدفا، ومسجد العريضات، بقرية دكران، بمركز أبو تيج، ومسجد الرحمن، بقرية ببلاو، بمركز ديروط، ومسجد حسين مسعود، بقرية أبو كريم، بمركز ديروط، ومسجد الرحمن الرحيم، بقرية نزلة ضاهر، بمركز ديروط، ومسجد الواحد الأحد، بقرية شلش، بمركز ديروط، ومسجد أبو العدب، بمركز صدفا، وفي محافظة الإسكندرية، تم افتتاح مسجد آل غباشي، بالبنجر، بجمعية القضاة خلف مصنع السكر، بمركز العامرية، ومسجد عباد الرحمن العنزي، بحوض 10، بعزبة كراملة، بالرمل.

وفي محافظة الأقصر، تم افتتاح مسجد الشيخ موسى، بقرية الزينية بحري، بمركز الزينية، وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد الكبير، بقرية أبو غانم، بمركز سيدي سالم، ومسجد بقلولة الكبير، بقرية بقلولة، بمركز الرياض، وفي محافظة بني سويف، تم افتتاح مسجد الإيمان، بقرية قمبش الحمراء، بمركز ببا، ومسجد الرحمة، بنجع الديب، بقرية طحا بوش، بمركز ناصر، وفي محافظة الإسماعيلية، تم افتتاح مسجد النور، بقرية أبو خروع، بمركز أبو صوير.

وفي محافظة دمياط، تم افتتاح مسجد الشوربجي، بمركز فارسكور، وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد المنشية الجديدة، بقرية صفط خالد، بمركز إيتاي البارود، ومسجد التوحيد، بعزبة فايز بخاطره، بقرية كوم الفرج، بمركز أبو المطامير، ومسجد السعداء، بأرض عفون عبد الله، بمركز أبو المطامير، ومسجد دسونس، بقرية الحصفة، بمركز أبو حمص، وفي محافظة قنا، تم افتتاح المسجد الكبير، بقرية العسلية، بالأشراف الغربية.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة دمياط، جري افتتاح مسجد الغفران، بمركز الزرقا، ومسجد مكة المكرمة، بمركز كفر سعد، وفي محافظة كفر الشيخ، جري افتتاح مسجد الشاملي، بقرية ميت الديبة، بمركز قلين، وفي محافظة أسيوط، جري افتتاح مسجد قباء، بعزبة يونس، بقرية القصير، بمركز القوصية، وفي محافظة الإسكندرية، جري افتتاح مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، بشارع 8 المراغين القديمة، بالرمل.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1053 مسجداً، بينها 857 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و196 مسجداً صيانة وتطويراً.