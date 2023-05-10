المشدد 15 عاما لعامل ابتز سيدة في سوهاج.. نشر صور شخصية دون رضاها

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لآخرين، وتشويه سمعة ونشر صور خادشة للحياء لسيدة بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تفاصيل الواقعة الإخطار الأمني

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم «م،ي» تهمة تهديد المجني عليهما «ص،ع»، و« م،ش» بإفشاء أمور مخدشة للحياء بشرف الأولى، ونشر صور جنسية لها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبالغ مالية وإقامة علاقة جنسية، إضافة إلى تعمد إزعاجها مع إساءة استعمال وسائل الاتصالات، ما يعد وفقا لقرار الإحالة اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية وانتهاك الحرية الخاصة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وأرسل المتهم للمجني عليها الثانية صور خاصة بالأولى بدون رضائها، منتهكا بذلك خصوصيتها واستخدم موقعا علي شبكة معلوماتية يهدف لارتكاب جريمة معاقب عليها، وجرى إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.