في خطوات.. طريقة توثيق عقد بيع دراجة نارية إليكترونيا من المنزل

يبحث الكثيرون عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتوثيق عقد بيع دراجة نارية، وقد أتاحت وزارة العدل تقديم تلك الخدمة للمواطنين إلكترونيًا بطريقة سهلة من خلال موقع "بوابة مصر الرقمية".

خطوات توثيق عقد بيع دراجة نارية

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" الخطوات والبيانات المطلوبة لتوثيق عقد بيع دراجة نارية في الشهر العقاري من خلال موقع "بوابة مصر الرقمية".

أما عن طريقة توثيق عقد بيع دراجة نارية، فتكون من خلال الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط، وستظهر لك في الشريط العلوي من الموقع أيقونة "تصفح الخدمات"، وبالضغط عليها ستظهر لك كافة الخدمات التي يقدمها موقع "بوابة مصر الرقمية" فتقوم بالضغط على أيقونة "مركباتي".

وبعد ذلك ستظهر لك الخدمات المتعلقة بالمركبات، وهي: تظلم على مخالفات رخص مركبات، سداد المخالفات، تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل تالف رخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر، توثيق عقد بيع دراجة نارية، توكيل بيع دراجة نارية، توكيل إدارة دراجة نارية.

فتقوم بالضغط على أيقونة "توثيق عقد بيع دراجة نارية"، وإدخال كافة البيانات المتعلقة بالدراجة النارية الخاصة بك، ومنها وحدة الترخيص ورقم اللوحة والمحافظة، وإدخال بيانات الطرف الأول الموجودة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبيانات الطرف الثانى الموجودة فى بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وبعد أن تنتهي من تلك الخطوة، تنتقل الى الخطوة التالية وهي إدخال بيانات متعلقة بالعقد، وبعد سداد قيمة رسوم الخدمة، تقوم بالتوجه بإيصال السداد إلى الشهر العقاري واستلام التوثيق.