حملات شبابية للتوعية بترشيد المياه والحفاظ على البيئة في السويس (صور)

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالسويس بمدن القناة، ورش عمل للطلائع لنشر الوعي فيما يخص ترشيد المياه والحفاظ على المجاري المائية بمركز شباب المثلث، في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

وذكرت مديرية الشباب والرياضة، في بيان، أن ورشة العمل التي أقيمت بالتعاون بين شركة مياه الشرب ومديرية الشباب والرياضة، جرى من خلالها تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية، بقيادة المدرب بليغ حمدي، وبمشاركة عدد كبير من الأطفال.

كما حضر الفاعليات عدد من أولياء الأمور، إذ جرى مشاركة الأطفال لعبة السلم الثعبان، وارسم ولون ومسرح العرائس، ولعبة الكروت والعجلة الدوارة بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية لتبادل الخبرات ومناقشة قضية التغيرات المناخية المشكلة وآليات حلها وجرى توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية.

وقال عادل الشيمي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، إن المديرية تستثمر علاقات التعاون مع مختلف الجهات والهيئات على أرض السويس، من أجل تنشيط الذاكرة التثقيفية والوعي لدى الشباب من خلال ورش العمل والندوات واللقاء المفيدة.

ولفت إلى أن الفترة العمرية للطفولة والصبا والشباب من أهم مراحل التلقي التي ينبغي مراعاتها وتزويدهم بالمعلومات التي تنمي روح الانتماء للوطن والحفاظ على البيئة المحيطة، ومساعدة وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.