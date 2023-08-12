إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق«أبو المطامير- جناكليس»، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب تروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل بالكيلو 71 بطريق أبو المطامير جناكليس ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحديد هويتهم والتقرير الطبي اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.