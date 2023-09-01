نقيب الفلاحين يعلن بداية حصاد أهم محصول استراتيجي صيفي في مصر

أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، بداية حصاد محصول الذرة الشامية والذي يعتبر أهم محصول استيراتجي صيفي في مصر، لافتا إلى أن مصر تزرع نحو 2 مليون و800 ألف فدان تقريبا من الذرة الشامية هذا الموسم.

موسم حصاد الذرة

وأضاف نقيب الفلاحين في بيان، أن المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية بدأوا موسم حصاد الذرة، متابعا أن حبوب الذره تشكل 70% من مكونات الأعلاف وننتج ما يغطي نحو 60% من استهلاكنا ونستورد 40% تقريبا من احتياجتنا من الذرة.

وتابع: نتوقع أن يصل إنتاجنا من الذرة لنحو 8 ملايين طن هذا الموسم وتدخل الذرة في الكثير من الصناعات المهمة كصناعة الزيوت والنشا بالإضافة إلى أن زيادة إنتاج الذرة يساهم في زيادة الدخل القومي ويقلل من استنزاف العملة الصعبة نتيجه الاستيراد.

وأضاف: وتهتم الحكومة اهتماما بالغا بمحصول الذرة، فهو من المحاصيل القليلة التي تغطي الدولة جميع المساحات المنزرعة منه بتقاوي هجن متطورة ومعتمدة ذات إنتاجية عالية تصل في المتوسط إلى ما يزيد عن 3 أطنان للفدان الواحد ولتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الذرة تم الإعلان عن سعر الضمان للموسم الحالي قبل الزراعة وتحديد سعر تسعة آلاف جنيه للذرة الشامية البيضاء وتسعة آلاف و500 جنيه للذرة الشامية الصفراء.

زيادة إنتاج محصول الذرة

واستكمل: بالإضافة إلى تقديم الدولة للإرشادات التوعوية للمزارعين طوال مدة زراعة المحصول لزيادة الإنتاج مع توفير كافة الآلات والمعدات المتطورة في الزراعة والحصاد.

وأكد أن بداية حصاد الذرة أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف في السوق مما انعكس إيجابيا على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والألبان التي بدأت في الانخفاض.

وأردف أن مصر تحتل المركز الـ14 ضمن أعلى 20 دولة في العالم في إنتاج الذرة الشامية، وتحتل المركز الرابع في إنتاج الذرة على مستوى إفريقيا، رغم أننا نحتل المركز الرابع في استيراد الذرة بما يستوجب علينا الكثير من الجهد للتوسع في زيادة إنتاجنا.