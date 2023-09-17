باحثة بالمركز المصري للفكر: أيادي التنمية طالت الصعيد بعد عقود من التهميش

قالت هبة زين الباحثة في المركز المصري للفكر، إن هناك عددًا هائلًا من المشروعات التي تقدمها الدولة للمواطنين في الصعيد، وذلك بعد عقود من المعاناة والتهميش، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية.

وأضافت الباحثة في المركز المصري للفكر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تهميش الصعيد خلال العقود الماضية أثر بشكل كبير على خصائصهم السكانية: «نجد أنهم عانوا من التسرب من التعليم والزواج المبكر وعمالة الأطفال أكتر من غيرهم من أقاليم الجمهورية».

أيادي التنمية امتدت إلى كافة ربوع الصعيد

وأكدت أن تلك السلبيات تحولت بشكل تام خلال الـ10 سنوات الأخيرة، فنجد أن أيادي التنمية امتدت إلى كافة ربوع الصعيد لمحاولة سد هذه الفجوة التنموية التي عانت منها أقاليم الصعيد.

تحسين مستوى الخدمات

وأوضحت «زين»، أن التنمية التي شهدتها محافظات صعيد مصر لم تكن فقط من ناحية تحسين مستوى الخدمات، ولكنها كانت في قطاعات مختلفة مثل قطاع النقل والطرق شهد طفرة تنموية كبيرة، حيث تم تنفيذ وتطوير حوالى 6600 كيلومتر من الطرق، وتم تنفيذ محاولة التنمية على النيل للتسهيل على المواطنين.