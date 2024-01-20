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«الإسكان»: تيسيرات جديدة للأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية

كتب:

أيمن حمزة
09:52 ص | السبت 20 يناير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي:

1 - عدم استحقاق أيـة عـلاوات للتخديم الخـارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.

2 - السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25 % من إجمالي مساحة أرض المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية:

1 - سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت.

2 - الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.

2 - التنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات.

3 - الالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.