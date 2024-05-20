رئيس جهاز الشروق: بناء مدرسة جديدة تضم 33 فصلا لخدمة أهالي المنطقة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، تنفيذ مدرسة جديدة تضم 33 فصلًا دراسيًا بمركز خدمات المنطقة الخامسة بالحي الثامن على مساحة 5760 مترا مسطحا.

دعم المنظومة التعليمية بالمدينة

وتفقد رئيس الجهاز عناصر المبنى المكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة، موجهًا بدفع أعمال التشطيبات الداخلية وإنهاء الفناء والملعب الثلاثي، والانتهاء من كل الأعمال على الوجه الأمثل بهدف دعم المنظومة التعليميمة في المدينة.

كما تفقد رئيس الجهاز كمبوند دار مصر لمتابعة الحالة العامة للطرق والحدائق، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة العامة، ورعاية الحدائق ومواجهة المخلفات بكل حسم داخل الكمبوند حرصًا على الثروة العقارية.