مطارا القاهرة وسوهاج يستقبلان 920 مصريا عائدين من الكويت اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ المطارات المصرية ستستقبل اليوم على مدار الساعة 920 مصريا عائدين من الكويت، إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، عبر 5 رحلات جوية.

وأكدت المصادر أنّ مطار سوهاج الدولي سيستقبل على مدار الـ24 ساعة المقبلة، و3 رحلات تقل على متنها 580 راكبا، بينما يستقبل مطار القاهرة الدولي رحلتين تقل على متنها 340 راكبا، وأنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر وشركة فلاي ايجيبت.

وتتخذ سلطات المطار الإجراءات الوقائية التي جرى الإعلان عنها لحماية العاملين والمسافرين تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.