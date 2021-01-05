وفاة «صيدلي الغلابة الشاب» بالمنوفية.. سخر عمله لخدمة قريته

سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء قرية «كفر ميت سراج»، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم، إثر وفاة الصيدلي الشاب «محمود عزام»، 28 عامًا مالك صيدلية بالقرية، بشكل مفاجئ وأثناء عمله.

ونشر الصيدلي الشاب، علي صفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، في وقت سابق، رسالة توضح التفاني في العمل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وخدمته لأهل قريته، قال فيها: «حرصا منا علي خدمة أهل بلدنا في الظروف الحالية أتواجد طوال فترة النهار من 9 صباحا حتى الواحدة ليلا، وبعد كدا اللي محتاج دوا يرن بس، اللهم اجعلني خادما لأهل بلدي كما تحب وترضي».

ونعت إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية، الصيدلي الشاب، في بيان جاء فيه: «بمزيد من الحزن والأسى تنعى مستشفيات جامعة المنوفية الصيدلي محمود عزام بإدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفيات الجامعية، نسأل الله سبحانه وتعالي ان يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته».

وأضاف البيان: «يتقدم جميع منسوبي مستشفيات جامعة المنوفية، الدكتور عميد الكلية ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات الجامعية، ومديري العموم، ومديري الإدارات، وجميع العاملين بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرته و جميع زملائه و محبيه، وإنا لله و إنا إليه راجعون».

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية بعد وفاة الصيدلي الشاب، مؤكدين أنه كان يتميز بمحبة واسعة وكبيرة بين أبناء القرية، وكان يخدم الجميع ولا يتأخر عن تقديم المساعدة لهم، خاصة مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قال أحد الشباب معلقا علي الوفاة: «اليوم مات صيدلي الغلابة».

وقال أحد أبناء القرية: «كان إنسان بشوش وطيب يساعد المحتاج ويخفض سعر الدواء»، فيما يستعد أهالي قرية كفر ميت سراج لتشييع جثمان الصيدلي الشباب "عزام" عقب صلاة الظهر بالقرية .