مصرع شاب غرقا وانتشال 4 بين الحياة والموت بمرسى مطروح

لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه غرقاً في شاطئ «الأبيض» غرب مدينة مرسى مطروح، بينما تم إنقاذ 4 آخرين كانوا على وشك الغرق في شواطئ عجيبة والأبيض، وجرى انتشالهم من المياه في حالة صعبة بين الحياة والموت، وجرى نقلهم، بواسطة سيارات الإسعاف والأهالي إلى مستشفى مطروح العام، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

«عمر» غرق بشاطئ الأبيض في مرسى مطروح

استقبل مستشفى مطروح العام، اليوم السبت، الشاب «عمر علاء أبوزيد»، 27 سنة، من القاهرة ومقيم بحدائق القبة، في حالة حرجة إثر تعرضه للغرق في شاطئ الأبيض، وجرى إنعاش قلب رئوي، إلا أن الحالة لم تستجب نهائياً، وأكدت مصادر طبية أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

إنقاذ 4 حالات غرق بشواطئ عجيبة والأبيض بمرسى مطروح

وتعرض 4 مواطنين للغرق، اليوم السبت، تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة خطيرة، منهم «رابحه صالح فرج»، 28 سنة، من برج العرب، التي تم انتشالها من مياه شاطئ عجيبة، وبالكشف عليها تبين أن الحالة العامة سيئة، و«رحومه عبد الرازق سعد»، 12 سنة، الحالة العامة متوسطة، كما تعرض للغرق بشاطئ عجيبة شخص ثالث يُدعى «مشرف سعد عبد الفتاح»، 46 سنة، من برج العرب.

وشهد شاطئ الأبيض غرق شاب يُدعى «طه عمر إسماعيل»، 19 سنة، من الجيزة، والحالة العامة متوسطة، ووصل إلى مستشفى مطروح العام بواسطة سيارة عن طريق الأهالي، ويجري استكمال الفحوصات والتحاليل الطبية للمصابين، تحت رعاية أطباء متخصصين في التعامل مع مثل هذه الحالات الناتجه عن الغرق في البحر، بقسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام، ووضعت الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، التى تولت التحقيق.