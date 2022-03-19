فحص 2937 طالباً ضمن مبادرة «أطفال مصر» في مدارس الوقف بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توقيع الكشف الطبي على 2937 طالباً وطالبة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في قرى مركز الوقف، ضمن قافلة طبية في إطار مبادرة «أطفال مصر.. مستقبل مصر»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إطلاق المبادرة وتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بها وذلك ضمن فعاليات ملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثاني عشر بالأقصر، وقامت بتنظيم القافلة الطبية مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، ومؤسسة البنك التجارى الدولي، و«سي إس آر إيجبت»، وشملت القافلة 5 مدارس ابتدائية وإعدادية بقرى مركز الوقف.

مبادرة «أطفال مصر» برعاية وزيري التعليم والتضامن

وأضاف الداودي أنه يتابع بصفة مستمرة المبادرات التنموية الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه تلقى تقريراً مفصلاً حول نشاط مبادرة «أطفال مصر» هذا الأسبوع، والتي يجري تنفيذها برعاية ودعم من نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع أستاذة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة بقنا.

تقديم الدعم الصحي في مواجهة أكثر الأمراض انتشاراً

وأكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم الصحي في مواجهة أكثر الأمراض انتشاراً على نطاق جغرافي واسع، وهي جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بمركز الوقف، في محافظة قنا، من خلال مكافحة أمراض العيون، والقضاء على مسببات العمى، والكشف عن الأنيميا، والكشف عن السكري، والأمراض الجلدية، وأمراض الصدر، وأمراض القلب.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية، من خلال توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في مركز الوقف، تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية وإعدادية بقرى المركز المختلفة، وتقدم خدماتها لعدد 22 ألف طالب في المدارس المستهدفة.

المدارس المستهدفة ضمن مبادرة «أطفال مصر» بمركز الوقف

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن المبادرة نجحت في توقيع الكشف على طلاب مدرسة «الشهيد علي عبد الله» الإعدادية، وعددهم 700 طالب، وتم تشخيص احتياج 3 طلاب لجراحات عيون، وتوزيع قطرات علاجية لعدد 90 طالباً، وعمل مقاس نظارات لعدد 32 طالباً، وتقديم العلاج الدوائى لعدد 78، وتحويل 4 طلاب لمستشفيات جامعة قنا، لتلقي رعاية طبية إضافية.

وكذلك نجحت المبادرة في توقيع الكشف على طلاب مدرستي «العبل» الابتدائية والإعدادية، وعددهم 493 طالباً، وتم توزيع قطرات علاجية لأمراض العيون على عدد 43 طالباً، وتشخيص احتياج 25 طالباً لنظارات طبية، وتقديم علاج دوائي لـ6 طلاب، وتحويل طالب واحد لتلقي خدمة طبية بمستشفيات جامعة قنا.

وتابع أنه فى مدرسة «إسماعيل رسلان» الابتدائية، تم توقيع الكشف على 571 طالباً، جرى تشخيص احتياج 6 لعمليات جراحات عيون، وتوزيع قطرات علاجية على 80 طالباً، وعمل مقاسات نظارات لعدد 105 طلاب، وفي مدرستي «الحمودي» الإعدادية والابتدائية، تم توقيع الكشف على 1173 طالباً، حيث تم توزيع قطرات علاجية على 81 طالباً، وتقديم علاج لعدد 100 طالب، وتحويل 6 طلاب لمستشفيات جامعة جنوب الوادي.

مشاركة المؤسسات الاقتصادية في تطوير الريف المصري

من جانبها، أكدت نادية حسني، أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي، أن إطلاق المؤسسة للمبادرة يأتي في إطار دور البنك في دعم خطط التنمية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية مشاركة المؤسسات الاقتصادية في تطوير الريف المصري، وتنوع الخدمات الطبية المقدمة لتشمل جميع الأمراض والمشكلات الصحية، التي تأثر على تحصيل الطالب دخل الفصل الدراسي، وقبل هذا المشكلات الصحية التي تهدد حياته.

وأضافت أن الخدمات المقدمة من المبادرة تتنوع ما بين الكشف على أمراض العيون، وصرف القطرات العلاجية، وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية، وكذلك عمل التحاليل اللازمة في مجال الأنيميا والسكر، والعرض على أطباء الأطفال تخصصات القلب والباطنة والجلدية، فضلاً عن نشر التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالأمراض بشكل عام، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب الأطباء في محافظة قنا، للقيام بدورهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية للأطفال وأحدث طرق علاجها عالمياً.