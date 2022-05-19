باسمك.. خطوات الحصول على لوحة سيارة مميزة وتكوين أرقامها بنفسك

يرغب العديد من مالكي السيارات، في الحصول على لوحات معدنية بأرقام مميزة لسيارته، وهو ما أتاحته وزارة الداخلية، إذ يمكن أن تختار لوحة سيارة ذات رقم مميز، وكذلك ذات حروف مميزة، من خلال المزايدة على موقع لوحتك الرسمي، واختيار اللوحات التى ترغب بها.

موقع لوحتك للحصول على لوحات مميزة

يعتبر مشروع موقع المزايدة على اللوحات المعدنية «لوحتك»، من المشروعات القومية، التي توجه إيراداتها لصندوق تحيا مصر، حيث يقوم المواطن بالمزايدة على أرقام لوحات معينة، وعند رسو المزاد لصالح المواطن، يقوم الموقع بخصم قيمة المزاد من حساب المواطن البنكي، ليتم إضافة القيمة الى حساب صندوق تحيا مصر للمساهمة بطريقة غير مباشرة فى دعم التنمية بمصر، وذلك من خلال موقع لوحتك

تكوين لوحة السيارة بنفسك

يجري الحصول على اللوحة المميزة بطريقتين، الأولى أن التعرف على اللوحات المرورية المعروضة، والدخول في مزايدة عليها، والطريقة الأخرى من خلال صناعة وترتيب الأحرف والأرقام التي يرغب بها مقدم الطلب.

خطوات الحصول على لوحة مميزة

ويتم ذلك عبر عدد من الخطوات وهى التسجيل في موقع لوحتك الرسمي المدعوم من وزارة الداخلية المصرية، والإدارة العامة للمرور.

أثناء التسجيل عليك تعبئة مجموعة من المعلومات والبيانات عنك وتكون كالتالي:

الرقم القومي، والاسم رباعي، والمؤهل، والوظيفة، وبيانات الإقامة من محافظة وقسم شرطة، والعنوان بالكامل، وبيانات التواصل التي تشمل المحمول والبريد الالكتروني، وبيانات الاشتراك والمكونة من اسم المستخدم، ثم اضغط على تأكد من أن اسم المستخدم متاح، وضع كلمة المرور وقم بتأكيد كلمة المرور الخاصة بك، ثم قم بالضغط على خانة الموافقة على شروط الاستخدام والتسجيل، وعلى i’m not a robot واضغط تسجيل.

بعد التسجيل، ادخل على الموقع على صفحة كون لوحتك وفي هذه اللوحة يمكنك أن تقوم بتكوين لوحتك وإختيار لوحتك المفضلة وأن ترسل طلبك للإدارة وسوف تراسلك للموافقة على القيمة الافتتاحية لـ اللوحة، وبعد ذلك يتم إتاحتها للمزاد في حالة الموافقة.