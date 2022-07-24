رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.. سجل الآن

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، من الكلمات التي يبحث عنها شريحة كبيرة من أولياء وطلاب الثانوية العامة، بعد انتهاء اختبارات نهاية العام والتي انتهت الخميس الماضي، وإعلان وزارة التربية والتعليم عن الموعد المتوقع لإعلان النتيجة وانتهاء عمليات التصحيح.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة على التساؤلات التي يبحث عنها القارئ عبر محركات البحث مثل «جوجل»، نقدم فيما يلي موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وبحسب الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وتقوم بوابة «الوطن» بطرح نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابتها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك عبر الدخول على الموقع من هنـا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وحتى تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب وأولياء الأمور عبر بوابة «الوطن» من هنـــا.

بعد الدخول على البوابة، يقوم الطالب باستيفاء بياناته الشخصية، وهي كالآتي: الاسم الرباعي للطالب، رقم الجلوس، نوع الشعبة، المحافظة، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني.

وأخيرًا الضغط على أيقونة «سجل الآن».

وبمجرد ظهور النتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها رسميًا من وزارة التربية والتعليم عبر البريد الالكتروني ورقم المحمول.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في بيان لوزير التعليم استمرار تصحيح اختبارات الثانوية العامة 2022، كما تتم عملية التصحيح بشكل إلكتروني بدون تدخل أي عناصر بشرية، استمرار لمبدأ الشفافية، وتجنب لحدوث أي أخطاء، مؤكد أنّ كل طالب سيحصل على درجاته المستحقة.