إصابة شخصين وتضرر 20 منزلا إثر قصف روسي لمدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

قصفت القوات الروسية، «نيكوبول» منطقة «دنيبروبتروفسك» جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشار رئيس من الإدارة العسكرية الإقليمية دنيبروبتروفسك»، فالنتين ريزنيشنكو، على «تليجرام»، إلى أنّ القصف ألحق أضرارا بـ20 مبنى سكني، كما أسفر القصف عن تدمير منزل واحد.

وتصدت القوات الأوكرانية، لهجمات الجيش الروسية في مناطق «سوليدار، زايتسيف، شختا بوتيفكا، وسبارتاك» في «دونيتسك» الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

هيئة الأركان: تهديد بضربات روسية مكثفة على البنية التحتية العسكرية

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر فيس بوك، إلى أنّ لا يزال هناك تهديد بضربات جوية وصاروخية روسية مكثفة على البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء البلاد.

وشنّت القوات الروسية، أمس الإثنين، 3 ضربات صاروخية وأكثر من 35 غارة جوية.

وفي وقت سابق، أعلن «الاتحاد الأوروبي»، اعتزامه منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.