3 أفلام كلاسيكية مرممة في الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسماء الأفلام الكلاسيكية التي تم ترميمها استعدادا لعرضها ضمن فعاليات الدورة الـ 44، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وجاءت الأفلام التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، كالآتي:

فيلم الاختيار

فيلم الاختيار، من إخراج يوسف شاهين، إنتاج مصر عام 1970، يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وتتناول أحداثه قصة محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، يُعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.

فيلم أغنية على الممر

فيلم أغنية على الممر، من إخراج علي عبد الخالق، إنتاج مصر1972، يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وتدور أحداثه خلال حرب 1967، حيث ينقطع الاتصال بين مجموعة من الجنود في الصحراء ومركز قيادتهم، تحاول المجموعة النجاة بالرغم من هجمات العدو وقلة الإمدادات.

يوميات نائب في الأرياف

فيلم يوميات نائب في الأرياف، من إخراج توفيق صالح إنتاج مصر 1969، يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وخلال أحداثه يصاب قمر بطلق ناري، وينطق باسم ريم أخت زوجته، وذلك قبل أن يلفظ الروح، ريم هي الشاهدة الوحيدة، بعد أن يُقبض عليها، يلفت جمالها انتباه النائب العام، وتنجح في الهرب من منزل السجان.