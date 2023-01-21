عاجل.. إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بنجع حمادي

أصيب 12 شخصا صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص، بجوار كوبري الخزان بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، لتلقي العلاج اللازم لهم.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بجوار كوبري الخزان وأسفر عن 12 مصابا.

حادث قنا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، و5 سيارات إسعاف من مرفق نجع حمادي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي، وآخرين إلى محافظة مستشفى دار السلام في سوهاج لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وجرى تسيير حركة الطريق.