باحثة سياسية: المشاركة في انتخابات الرئاسة تعبر عن وعي المواطن

قالت سلمى عبد المنعم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ التحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية في الفترة الحالية مختلفة، لأنها تمس الأمن القومي المصري، فالصراع الدائر في قطاع غزة، يقع على الحدود المصرية الشرقية، فضلا عن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر.

وأضافت خلال حديثها على قناة «CBC»، أنّ مصر دولة رائدة في المنطقة العربية، لذا فإن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تعبر عن سياسات المواطن، ولا يمكن أي يكون هناك أي طاولة مفاوضات تمس أيًا من الجيران لمصر بدون حضور مصري قوي، لأن ذلك يؤثر في الأوضاع الداخلية.