يوسف «السادس عالميًا» في مسابقة دولية لبرمجة الروبوت بكوريا.. «فتش عن الأم»

صدق القائل «الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق» وصدق القائل أيضًا وراء كل عظيم امراءة، هذا ما حدث عندما لاحظت المهندسة هند أحمد درهوس أن ابنها يوسف وائل عطية طفل مختلف، دائم البحث ويهوى تفكيك الإلكترونيات، لم تزجره وتغضب منه لتفكيكه الإلكترونيات في منزلها ولكن كان لها رأي آخر، حيث قررت أن تستثمر في ابنها، وتركت عملها كمهندسة وتفرغت لهذا الطفل الذي رأت فيه النبوغ المبكر والذكاء.

والدته السر في نبوغه المبكر

قرأت هند درهوس في عين ابنها حبه للتكنولوجيا، وقررت أن تستغل ذكائه وتبدأ في تعليمه البرمجة رغم سنه الصغير الذي لم يتجاوز الـ4 سنوات وقتها جنبًا إلى جنب مع حفظه للقرآن الكريم، واتفق معها والده الذي يعمل محاسب في إحدى شركات البترول، بضرورة دراسة الابن البرمجة، في الوقت الذي يحفظ فيه القرآن الكريم، حيث تمكن حتى الآن من حفظ 17 جزءا.

تمكن يوسف من الفوز في مسابقة RoboCup Asia-Pacific والتي تعتبر من أكبر مسابقات برمجة الروبوت في العالم، ونجح يوسف الذي ينتمي لأسرة أصولها من الشرقية في المنافسة وسط 27 فريقا من دول متقدمة تكنولوجيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة والهند.

حقق يوسف المركز السادس على العالم في المسابقة، رغم أنه كان يمثل بنفسه فريق بينما منافسيه كان لديهم فرق متكاملة ومدربين محترفين، ولديهم أجهزة متطورة يتدربون عليها.

وبسبب تفوق يوسف، حصل على جائزة لجنة التحكيم Judges Award، وفاز بجائزة المركز الأول في Influencers Award والتي تعتبر أقوى مسابقات الروبوت على مستوى العالم.

وفي مطار القاهرة، تجمع زملاء يوسف في المدرسة لاستقباله، لدى عودته من كوريا واحتفلوا به رافعين علم مصر، وفاجئوا زميلهم بباقة ورد لفوها حول عنقه تقديرًا وتهنئة له، على إنجازه العالمي باسم مصر.

يوسف يمارس بعض الرياضات مثل السباحة والإيكيدو، ويضع العالم المصري الكبير أحمد زويل كقدوة أمامه، ويأمل أن يصبح مالك أكبر شركة تكنولوجيا معلومات في العالم، وأن يحقق ما حققه بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت.