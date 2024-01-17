ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي في المنوفية

انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في المنوفية، أمس، بعد أن استمرت لمدة 6 أيام بداية من يوم 11 يناير، لذا يبحث الكثير من طلاب الصف السادس الابتدائي، عن موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي في المنوفية.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في المنوفية

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن نتيجة الابتدائية في المنوفية ظهرت في بعض المدارس، ومن المقرر أن تظهر في المدارس المتبقية غدا.

وأضاف «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان هناك ضغط على المعلمين في المدارس خلال الفترة الماضية، حيث كانوا يحضرون للمراقبة في الامتحانات وعقب الانتهاء كانوا يذهبون لتصحيح المواد، لذا فإن بعض المدارس أعلنت اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائي بينما توجد بعض المدارس المشتركة مع الامتحانات المرحلة الإعدادية لم تعلن حتى الآن، ومن المتوقع أن تعلنها غدا.

امتحانات المرحلة الابتدائية في المنوفية 2024

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، بدأت منذ يوم 3 يناير الماضي وانتهت يوم 11 يناير وفي نفس يوم الانتهاء بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية، وهناك أيام قليلة تفصلنا عن نهاية امتحانات جميع المراحل التعليمية وهو يوم 24 يناير المقبل.