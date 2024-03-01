افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 9 ملايين جنيه في القليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجدين جديدين اليوم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، المسجد الأول هو مسجد عزبة إسماعيل بقرية ميت كنانة بعزبة إسماعيل، وبلغت مساحته 200 متر ومكون من دورين، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

كما قام وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بافتتاح المسجد الثاني وهو المسجد الكبير بقرية المريج بشبين القناطر، وتبلغ مساحته 600 متر بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل.

دروس العلم وتلاوة القرآن

وخلال الافتتاحات ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التي تناولت موضوع الاستعداد لرمضان بالتكافل ودروس العلم وتلاوة القرآن، مشيرا إلى أن أهم صورة من صور الامتثال والانضباط السلوكي خلال الشهر الكريم هي روح التكافل والتعاون وقضاء الحوائج والمصالح للناس فيما بينهم.

وشدد على إلى أن التكافل الاجتماعي لا يقتصر على الإنفاق المالي فقط، هناك من ينفق من ماله، وآخر ينفق من وقته، ومن ينفق من علمه، كل ذلك يدخل في باب التكافل المجتمعي.

الأولوية في الدولة المصرية هي الصحة والتعليم

وأشار إلى أن الأولوية في الدولة المصرية هي الصحة والتعليم، وهذا هو المنطق السليم، موضحا أن الشهر الكريم هو شهر القرآن ومدارسه العلم وهو فرصة عظيمة لمصاحبة القرآن ومعايشة معانيه والسباحة في محيط أنواره والاقتباس من آدابه وتوجيهاته.