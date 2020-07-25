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محافظ القليوبية يحيل مسؤولين بشبرا الخيمة للتحقيق بسبب مبنى مخالف

كتب:

حسن صالح
05:09 م | السبت 25 يوليو 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تحويل جميع مسؤولي التنظيم والإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق، لعدم اتخاذهم إجراء جاد بشأن إزالة مبنى مخالف من الهيكل المعدني على مساحة 400 متر بمحطة تمويل سيارات بأول شارع 15 مايو في مهده، واكتفاؤهم بتحرير محاضر مخالفة فقط وتباطؤهم في إزالة المبنى.

أنشأ مالكا محطة الوقود المبنى بالمخالفة، حيث جرى تجهيزه ليكون محلات تجارية تابعة للمحطة. فيما أزالت الأجهزة التنفيذية بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطه شبرا ثان، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة المبنى بالكامل.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها محافظ القليوبية في شبرا الخيمة، جرى خلالها إزالة المبنى.

وبعد انتهاء الإزالة، استكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع مايو ومنطقة بهتيم وأحمد عرابي. ووجه بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها إلى المدفن الصحي، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع.

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