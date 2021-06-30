بعد تجديد حبسه.. القصة الكاملة للقبض على صفوان ثابت

تستمر أزمة شركة جهينة، بعد أن قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس صفوان ثابت، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وكانت النيابة وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وتعود أزمة رجل الأعمال صفوان ثابت إلى عام 2015، عندما أوقفت البورصة أكواد رجل الأعمال صفوان ثابت، وجمدت حصته وأسهمه في شركة جهينة للصناعات الغذائية، على خلفية وصول خطاب رسمي من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، حيث سبق أن أصدر المستشار عزت خميس، حينها، قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن القرار لا يتضمن شركة جهينة ذاتها، نظرًا لوجود مساهمين آخرين بل حصصه وممتلكاته وأمواله الشخصية السائلة والمنقولة.

وفي ديسمبر 2020، أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن التحفظ على صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات، ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كل أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

وتعتبر «جهينة» شركة للصناعات الغذائية، وأكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، وتأسست عام 1983، وتنتج الألبان والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية، وتمتلك 26 فرع بيع وتوزيع، ولديها أسطول توزيع يضم أكثر من 1000 عربة.

وعقب القبض على صفوان ثابت، أعلنت الشركة تعيين نجله سيف الدين صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قبل أن يتم القبض عليه في فبراير الماضي، إذ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل رجل الأعمال المحبوس صفوان ثابت، من داخل مسكنه في كمبوند شهير بأكتوبر في محافظة الجيزة، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ودعمه بالمال، وهي الاتهامات الموجهة لوالده.

ورغم القبض على سيف صفوان ثابت، أبلغت «جهينة» البورصة المصرية في 11 أبريل الماضي، بالإبقاء على سيف الدين صفوان ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.