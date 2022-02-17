18 قرارا مهما لـ«التعليم» بشأن «الترم الثاني»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزيتها، لبداية «الترم الثاني»، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية التلاميذ من متحور أوميكرون، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه، علاوة على حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، لمنع انتشار «أوميكرون».

التعليم: مستعدون لبداية «الترم الثاني»

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة جاهزة تماما، لبداية «الترم الثاني»، والمنتظر أن يبدأ صباح السبت المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة، لمواجهة متحور أوميكرون، لحماية التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى «أوميكرون»، مشيرا إلى أن جميع المدارس أنهت أعمال التعقيم والتطهير، استعدادا لاستقبال الطلاب.

قرارات هامة لحماية التلاميذ من «أوميكرون»

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات هامة لتنفيذها خلال العام الدراسي 2021-2022، مؤكدا أنه جرى التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتطبيق وتنفيذ هذه القرارات مع بداية «الترم الثاني»، لحماية التلاميذ من متحور أوميكرون، ومن أي مكروه، موضحا أن مدة الترم الثاني ستكون 97 يوما.

قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن «الترم الثاني»

1- حظر الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس، لمنع الزحام وللحد من انتشار «أوميكرون».

2- تنفيذ خطط تأمين المدارس، وخطط طوارئ والإخلاء بهدف تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث.

3- تفعيـل الإجراءات الأمنية والوقائية، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

4- التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لهـا ضـد أخطار السرقة وأعمال التخريب.

5- تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتطهير دورات المياه بشكل دوري، لحماية التلاميذ من «أوميكرون».

6- إلزام جميع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي، لمنع الإصابة بالعدوى.

7- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، للتأكد من سلامتهم.

8- تجهيز 65 ألف غرفة عزل بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم لأي تلميذ أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بمتحور أوميكرون.

9- منع دخول أي طالب المدرسة تصل درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية.

10- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير من الكحول والجيل داخل المدارس.

11- عدم إقامة أكشاك أو أماكن انتظار بجوار أسوار المدارس حتى لا تعوق عملية الدخول والخروج والحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ.

12- التنسيق مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.

13- تنفيذ الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة متحور أوميكرون.

14- متابعة دورية لحضور وغياب الطلاب، ومعرفة الأسباب الحقيقة حال غياب الطلاب.

15- عدم مغادرة المعلمين للفصـول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصـة، وفـي حالـة المغـادرة للضـرورة القصـوى يقـوم مشرف الـدور بالتواجد بالفصـل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

16- إشراف المعلمين علـى خروج جميع التلاميذ بنظـام إلـى فناء المدرسة لقضاء الفسحة، والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

17- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية.

18- عدم منع أي طالب من دخول المدرسة بسبب المصروفات الدراسية، والتنبيه على أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية.