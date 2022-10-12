إزالة 64 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ضمن «الموجة 20» بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر؛ لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات ساهمت في استرداد 3780 م2 أراضي أملاك الدولة بمراكز اطفيح ومنشاة القناطر، خلال حملات تم تنفيذها على مدار يومين.

إزالة 64 حاله تعد على الأراضي أملاك الدولة

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات تضمنت إزالة 64 حاله تعد على الأراضي أملاك الدولة بقرى (وردان، أبوغالب، بنى سلامة)، واسترداد مساحة 3190 متر مربع مع تسليم الأراضي لجهات الولاية الي جانب إزالة 13 حالة بإجمالي مساحه 49 فدان لتعديات على أراضي الري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفين.

وأوضح أن مركز ومدينة أطفيح قام بتنفيذ 7 حالات تعد على أملاك الدولة بكفر قنديل واسترداد إجمالي مساحة 575 مترا مربعا في إطار حملات تحقيق الانضباط وردع المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التي تم إزالة التعديات بها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.