هدد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتحطيم نقابة الموسيقيين، بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها هو وزملاؤه من مطربي المهرجانات، من قبل موظفي وأعضاء النقابة، على حد زعمه.

وقال بيكا في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن نقابة الموسيقيين تطلب منه 400 ألف جنيه لكي تسمح له بالغناء، مشيرا إلى أن النقابة تحاول قتل حلمه في الغناء ولكنه لن يتوقف عما يفعله بسبب حب الناس له، على حد قوله، مضيفا: "هاجي أكسر النقابة يا هاني.. عاوزني أدفع 400 ألف عشان أغني".

وشدد بيكا على أنه سيطالب جمهوره بإسقاط هاني شاكر من منصب النقيب، متابعا: "فنه ليس له قيمة بالنسبة لمحبي فن المهرجانات".