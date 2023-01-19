3 خطوات لشراء سيارة مستعملة أقل من 100 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:01 م | الخميس 19 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة
قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك 3 خطوات لشراء سيارة مستعملة في السوق المصرية.
أول خطوة يجب البحث عن سيارة مناسبة للسعر لراغبي شراء السيارة المستعملة، وتحديدًا موديل السيارة، والخطوة الثانية هو فحص السيارة لدى مركز خدمة لصيانة السيارات وإعداد تقرير عن حالة السيارة.
تابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته، أنه يجب على راغب شراء السيارة التأكد من أوراق الملكية وفحصها لدى مباحث السيارات.
أسعار السيارات في مصر
«بي واى دي» F3 2011
متوسط سعر السيارة: 103,000 جنيه
أقل سعر : 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 124,000 جنيه
تويوتا كورولا 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 92,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه.
سوق السيارات المستعملة في مصر
- ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1998.
- متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.
- أقل سعر للسيارة: 95,000 جنيه.
- أعلى سعر السيارة: 112,000 جنيه.
دايو جوليت 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة : 98,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 112,000 جنيه.
بيجو 406 2001
- متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.
- أقل سعر للسيارة : 95,000 جنيه.
- أعلى سعر للسيارة: 114,000 جنيه.
بروتون واجا 2005
متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه
سوق السيارات اليوم
دايو جوليت 2005
متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة: 99,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة : 109,000 جنيه.
امجيراند EC 7 2013
متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.
أقل سعر السيارة: 86,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه.
ميتسوبيشي لانسر 1998
متوسط سعر السيارة: 105,000 جنيه.
أقل سعر السيارة: 86,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه.