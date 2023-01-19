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3 خطوات لشراء سيارة مستعملة أقل من 100 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
08:01 م | الخميس 19 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك 3 خطوات لشراء سيارة مستعملة في السوق المصرية.

أول خطوة يجب البحث عن سيارة مناسبة للسعر لراغبي شراء السيارة المستعملة، وتحديدًا موديل السيارة، والخطوة الثانية هو فحص السيارة لدى مركز خدمة لصيانة السيارات وإعداد تقرير عن حالة السيارة.

تابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته، أنه يجب على راغب شراء السيارة التأكد من أوراق الملكية وفحصها لدى مباحث السيارات.

أسعار السيارات في مصر

«بي واى دي» F3 2011

متوسط سعر السيارة: 103,000 جنيه

أقل سعر : 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 124,000 جنيه

تويوتا كورولا 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104,000 جنيه.     

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 92,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة في مصر

- ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1998.

- متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة: 95,000 جنيه.

- أعلى سعر السيارة: 112,000 جنيه.

دايو جوليت 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة : 98,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 112,000 جنيه.

بيجو 406 2001   

- متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة : 95,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة: 114,000 جنيه.

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه

سوق السيارات اليوم

دايو جوليت 2005

متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 99,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة : 109,000 جنيه.

امجيراند EC 7 2013

متوسط سعر السيارة: 104,000 جنيه.

أقل سعر السيارة: 86,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1998

متوسط سعر السيارة: 105,000 جنيه.

أقل سعر السيارة: 86,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه.

 

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