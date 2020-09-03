محامٍ يطالب بضم تامر حسني وهيفاء ورامي عياش وصافينار لقضية فيرمونت

طالب المحامي أحمد مهران في بلاغ تقدم به إلى النائب العام بضم كل من المطرب تامر حسني والفنانين هيفاء وهبي وبوسي ورامي عياش وأمينة ومحمود الليثي والراقصة صافينار إلى قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بقضية فندق "فيرمونت"، كمتهمين، وادعى المحامي أنهم كانوا على علم بنتظيم تلك الحفلات من أجل زيادة عدد المشاركين فيها.

وحمل البلاغ رقم 2901 عرائض النائب العام لسنة 2020، وسرد المحامي تفاصيل اتهامه لهؤلاء الفنانين.

وتعود أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وجرى القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كان آخرهم نازلي مصطفى كريم وأحمد جنزوري.