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إجراء قرعة علنية لأراضي توفيق الأوضاع في الشروق

كتب:

أيمن حمزة
11:50 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية للعملاء الذين سددوا الدفعات المقدمة الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الرابية، وفقا لشرائح المساحات (209م2 : 276م2).

وأضاف الجهاز في بيان له، أنّه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحا في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرا، لإجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وسيتم الإعلان عن الأسماء المحددة للقرعة الأولى على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة لاحقا.

وأكد الجهاز، أنّ ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية مخططة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.