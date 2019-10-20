حلمي بكر لـ"الموسيقيين": حمو بيكا بيشتمني في التليفون.. بلغوا الشرطة

شن الموسيقار حلمي بكر، هجومًا عنيفًا، على مطرب المهرجانات، حمو بيكا، بعد اقتحامه مقر نقابة الموسيقيين، قبل قليل، وتهديده بالتصعيد، في حال عدم حصوله على تصريح ممارسة المهنة، قائلًا: "بيشتمني في التليفون"، مطالبًا النقابة بضرورة إبلاغ الشرطة عنه.

وقال "بكر" لـ"الوطن"، إنه كان رئيسًا للجنة التي اختبرت "بيكا" للغناء، حيث رسب فيها، موضحًا أنه ليس عضوًا عاملًا بـ"الموسيقيين"، والقانون يمنعه من ذلك، كونه ليس حاصلًا على مؤهل عالٍ، ولا يُجيد القراءة والكتابة، لافتًا إلى أن مطرب المهرجانات صادر ضده حكمًا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، لم يُنفذ بعد.