رغم إعلان ترشحه لـ"جينيس ريكورد".. موقع الجائزة لم يذكر اسم تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني عن ترشحه لدخول موسوعة جينيس ريكورد لقيمته الفنية التأثيرية وتأثيره على المجتمعات الغربية، وأشار في بيانه على صفحته الرسمية أمس إلى أن ترشحه يعد بمثابة نجاح كبير، وإن الشباب العربي هم الذين سيحددون فوزه من عدمه خلال رحلة التوقيعات التي بدأت اليوم في مول أبو ظبي ومن المقرر أن تستمر إلى السادس من الشهر ذاته.

ورغم إعلان تامر ترشحه لنيل الجائزة، إلا أن الموقع الرسمي لجينيس للأرقام القياسية لم يذكر اسم تامر حسني مطلقا في الموقع، ولم يشر في أي خبر إلى ترشحه لنيل جائزة عن قيمته التأثيرية في الوطن العربي، في حين كانت الأخبار المتعلقة بالفنانين العرب تقتصر فقط على الفنان عمرو دياب والفنانة السورية فايا يونان.