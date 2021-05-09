غلق ميدان التحرير لتصوير آخر مشاهد مسلسل الاختيار 2

علمت «الوطن» من مصادر داخل مسلسل الاختيار2، أنه يجرى حاليا تصوير عددا من المشاهد الخاصة بالمسلسل في ميدان التحرير، ما أدى إلى إغلاقه حتى الانتهاء منها.

وأوضحت المصادر، أن هناك احتفالية تصور، لكي تعرض مع المسلسل في نهاية عرضه.

ومسلسل الاختيار2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي.

وتدور أحداث مسلسل الاختيار 2، حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.

ويشارك في العمل نخبة من الفنانين، أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، بجانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

يذاع مسلسل الاختيار 2 في تمام الساعة 9:30 مساء على شاشة قناة «ON E»، ويعاد مرتين في اليوم التالي، الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، والأخرى 9:45 صباحًا، كما يعرض على قناة «ON دراما» الساعة 11:20 مساءً، ويعاد للمرة الأولى في 12:45 مساءً، وللمرة الثانية في 04:30 مساءً.

وتبدأ قناة «أبو ظبي دراما» في إذاعة المسلسل في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد في الثانية صباحًا، والسابعة صباحًا، إضافة إلى الثانية ظهرًا، وعلى قناة «أبو ظبي» تذاع الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة 11 مساءً، وتعاد في الواحدة صباحًا، إضافة إلى الواحدة مساءً.