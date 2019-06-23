التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارتن روزيك مدير السياسات العامة للشرق الأوسط بشركة جوجل، وسليم إيدي مدير السياسات والعلاقات العامة والحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة وشركة جوجل العالمية، واستثماراتها المستقبلية في مصر وإفريقيا خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وأكّدت وزيرة الاستثمار، أنَّ القيادة السياسية في مصر تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشري ودعم الابتكار، لان الأمل والمستقبل في الشباب وهو الذي سيسهم في زيادة النمو.

وتابعت "نصر": "لذلك تعمل الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار في دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وفي إطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال".

وأشارت إلى إنشاء وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مبينًا أنَّه جرى دعم نحو 33 شركة ناشئة في المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة "فكرتك شركتك"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد لينو كاتاروزي بتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد الاجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ما يدفع شركة "جوجل" العالمية لإعادة افتتاح مكتبها بالقاهرة قريبًا، وضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ الشركة تعمل على دعم رواد الأعمال والابتكار.

وذكر أنَّ الشركة تعمل على إنشاء "جوجل كامبس Google Campus" في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة، متابعًا أن شركة شركة جوجل العالمية تدير مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول ومنها لندن ومدريد وبرلين.

واصطحبت وزيرة الاستثمار، المدير التنفيذي لشركة "جوجل" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جولة بمركز خدمات المستثمرين، مبينًا أنه جرى التعرف على الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين والفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية.