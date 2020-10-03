"البيئة" تطالب باسترداد عين مياه كبريتية من رهبان الدير المنحوت

أعد مسؤولون في إدارة المحميات الطبيعية وشئون البيئة بالفيوم تقريرًا رسميا للمطالبة باسترداد عين مياه كبريتية من رهبان الدير المنحوت في وادي الريان، بعد امتناع الرهبان عن تسليمها إلى الإدارة، ومواصلة التعديات على أملاك الدولة، رغم توقيع سابق لتسوية الخلافات السابقة بين الجانبين.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن التقرير تضمن عدم التزام رهبان الدير المنحوت باتفاقهم مع الدولة بترك العين الكبريتية الرابعة والاكتفاء بثلاثة عيون استولوا عليهم داخل السور المنيع الذي شيدوه، حيث سيشق الطريق الإقليمي الجديد بين هذا السور وبين عين المياه الكبريتية التي في الجهة المقابلة إلا أنّهم قاموا بوضع أسلاك شائكة ضخمة يصعب اختراقها حول عين المياع الرابعة.

كما أوضح التقرير أن الرهبان حصلوا على 3500 فدان مقابل الموافقة على شق الطريق، وذلك بحق انتفاع 511 ألف شهريًا لمدة عام، لحين البت الفعلي في أمرها ومر على ذلك ثلاثة أعوام حتى الآن، حيث طالب المسؤولون بضرورة إزالة التعديات على العيون الكبريتية، وبتحديد قيمة مالية جديدة للمساحة التي أخذوها.

وتعود أزمة الدير المنحوت إلى عام 1995، حيث تقدم رهبان الدير بطلب لوزارة البيئة، من أجل الحصول على ترخيص لممارسة الشعائر الدينية بواحة العيون الطبيعية التابعة لوادي الريان، مؤكدين التزامهم بعدم تغيير معالمها، ولكنهم شيدوا مباني كنسية واستمروا في ارتكاب المخالفات وانشأوا مباني ومزارع متعددة على مساحة 1000 فدان، كما أنشأوا سورًا بامتداد الطريق الشرقي بطول 15 كيلو مترًا تتوسطه بوابة حديدية عند مدخل الواحة الرئيسي.

وفي عام 2007، تم توقيع بروتوكول بين جهاز شؤون البيئة والرهبان لإنشاء 40 قلاية للتعبد، إلا أن الجهاز رصد مخالفة إدارة الدير للاتفاق، وتحرر محضرين بالمخالفات في عام 2010، و3 محاضر في عام 2011، و3 محاضر أخرى في عام 2012.

وحينما قررت الدولة شق طريق دولي يمر من الدير المنحوت والذي يستلزم هدم بعض مباني الدير الحديثة عام 2014، ثار الرهبان وحدث انقساما بين مؤيد لمرور الطريق ومعارض يحرض على التصدي للطريق ومنع شقه مهما كانت النتيجة.

حاول المهندس إبراهيم محلب، المستشار السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والأنبا إرميا الأسقف العام، حل الأزمة عام 2016، والتوصل إلى مبادرة لشق الطريق مع الحفاظ على مباني الدير وعدم هدمها وبناء سور حولها، ولكن الرهبان أصروا على رفضهم واعتدوا على عمال الشركة المسؤولة عن شق الطريق وأحرقوا بعض معدات الحفر، وتم القبض حين ذلك على الراهب بولس الرياني، الذي كان أشد المعارضين لشق الطريق وأكثر المحرضين للرهبان لعدم الموافقة على قرار الدولة بإنشاء الطريق.

وبعد تدخل جهات متعددة انتهت الأزمة ووافق الرهبان على السماح بشق الطريق بعد إعادة تقسيم الدير مرة أخرى، وهدم جزء كبير من السور العملاق الذي يحيط بالدير مقابل 3500 فدان بمنطقة العيون منحتها الدولة لهم مقابل مبلغ مالي كحق انتفاع مع الاحتفاظ بثلاثة عيون آبار جوفية وترك العين الرابعة نظرًا لوقوعها في الجهة المقابلة للدير، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم يتم شق الطريق رغم حصول الرهبان على الأرض.

من جهته، قال الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها للأقباط الأرثوذوكس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لا توجد أي مخالفات ارتكبها دير القديس مكاريوس السكندري بواي الريان والمعروف بـ"الدير المنحوت"، مؤكدًا أنهم ملتزمون باتفاقهم مع الدولة ولم يخالفوا الاتفاق.

ونفى الأنبا إبرام أن تكون البيئة قد رفعت تقرير للجهات العليا بمخالفات الدير واستيلاؤها على العين الرابعة، رغم اتفاق الدولة معهم على الاحتفاظ بثلاثة عيون وترك الرابعة للمحميات الطبيعية، مُتسائلًا عن هوية من صرح بقيام البيئة بعمل تقرير ضد الدير.

وأشار، إلى أن سبب وضعهم سلك شائك حول عين المياه الكبريتية الرابعة التي تقع في مواجهة الدير وعلى الجانب الآخر من الطريق الإقليمي المزمع شقه بتلك المنطقة، ليس من أجل الاستيلاء على "عين المياه" ولكن من أجل حماية العين من الحيوانات المتواجدة بالدير مثل "الماعز والخراف" كي لا تقترب منها وتفسدها.

وأكد "إبرام"، أن مندوبين من وزارة البيئة زاروا الدير منذ أيام قليلة، ولم يعترضوا على أي شئ في الدير، ولم يطلبوا منهم إزالة أي شيء.

وكان مصدر بإدارة البيئة بمحافظة الفيوم "رفض ذكر اسمه"، صرح بأن البيئة كتبت تقريرًا ضد الدير المنحوت وأرسلته للجهات المختصة بسبب قيام الدير بوضع سلك شائك سميك يصعب اختراقه على عين المياه الكبريتية الرابعة، رغم أنها لا تقع داخل سور الدير ولا تخصهم وأنها خاضعة لإدارة المحميات الطبيعية والبيئة.