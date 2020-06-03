"جرائم غش وسلع فاسدة".. "الداخلية" تشن حملات تموينية لضبط الأسواق

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسيةبشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين..فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ..وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

· ضبط (1211) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 3 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن – شيش دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية .

ضبطصاحب محل بقالة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 2 طن سلع غذائية " سكر حر- مكرونة") بقصد رفع أسعارها.

ضبطالمدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 15000 عبوة مستلزمات طبية "كمامة") بقصد رفع أسعارها.

ضبطالمدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوحمص (بمحافظة البحيرة) .. وبحوزته (24,290 طن "سكر تموينى مُدعم")والمخصص ربطاً على البطاقات التموينية لإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق كونه سكر حر خلافاً للحقيقة ، وكذا ضبط (516 عبوة سلع غذائية "بهارات") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواقمدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبطمالك مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام بدائرة مركز شرطة السادات (بمحافظة المنوفية) .. لحيازته (4,700 طن "زيت طعام") معبأة داخل تنكات وعبوات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواقمدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبطمالك مخزن شركة غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته (44250 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى")مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.