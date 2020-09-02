مصادر: صلاح دياب قيد التحقيق في مخالفات بناء

قالت مصادر مطلعة، إن جهات التحقيق تجري تحريات بشأن الاتهامات المنسوبة لرجل الأعمال صلاح دياب، في قضايا مخالفات بناء في مصنع يمتلكه بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وأضافت المصادر، أن جهات التحقيق قررت أمس، حجز دياب 24 ساعة على ذمة التحريات، ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق معه خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر أمني، إنه جرى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، لصدور أحكام قضائية بحقه في مخالفات بناء بمصنع "لابوار" بمنطقة البساتين.