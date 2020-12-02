"جهينة": القبض على صفوان ثابت.. ولا تأثير على أنشطتنا في السوق

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات، ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كل أنشطتها وتقديم منتاجتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

وأضافت "الشركة" في بيان لـ"البورصة المصرية" أنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

وأوقفت البورصة المصرية، التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

وسبق أن أوقفت البورصة المصرية، عام 2015، أكواد رجل الأعمال صفوان ثابت، وتجميد حصته وأسهمه في شركة جهينة للصناعات الغذائية، على خلفية وصول خطاب رسمي من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، حيث سبق أن أصدر المستشار عزت خميس، حينها، قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن القرار لا يتضمن شركة جهينة ذاتها نظرًا لوجود مساهمين آخرين بل حصصه وممتلكاته وأمواله الشخصية السائلة والمنقولة.

وقال رئيس البورصة، آنذاك، إن تجميد حصة ثابت في جهينة، وأي شركات أخرى إن وجدت، لن يضر بالمساهمين الآخرين وستتاح أسهم الشركة للتداول بشكل طبيعي في حين يمنع رجل الأعمال صفوان ثابت من البيع أو الشراء أو التصرف في حصصه.

وتعتبر "جهينة" شركة للصناعات الغذائية وأكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، وتأسست عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية، وتمتلك 26 فرع بيع وتوزيع ولديها أسطول توزيع يضم أكثر من 1000 عربة.