مصرع شاب في عين شمس دفاعا عن والده.. والأب: «حطموا جمجمته أمام عيني»

جريمة قتل بشعة شهدها حي عين شمس بالقاهرة، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، في مشاجرة بين والده وعدد من المقاولين امتنعوا عن تسليم الأب شقة تعاقد عليها منذ فترة طويلة، خلالها تعرض الطفل لتهشم في الجمجمة وطعنات في الكلى وسحل في الشارع.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أحد الأشخاص بتعرضه ونجله للاعتداء من عدد من المقاولين، ومقتل ابنه مروان محمد «19 عاما»، وأضاف والد المجني عليه في البلاغ أنه توجه لاستلام وحدة سكنية تعاقد عليها مع المقاولين -وهم من أسرة واحدة- قبل بناء العقار، وبعد اكتمال البناء طالبهم بتسليمه الوحدة لكنهم رفضوا، وتهجموا عليه وعلى نجله بالشوم والأسلحة البيضاء، وقاموا بسحل «مروان» قبل أن ينقذهما سكان المنطقة من بين أيديهم.

وأضاف الأب، أن عددا من المقاولين سعوا لفرض سيطرتهم على الأرض والعقار، وعندما ذهب إلى العقار للحصول على حقه، فوجئ بهم يتعدون عليه، وعندما علم ابنه بالواقعة توجه إلى العقار ليدافع عن والده، فتعدوا عليه وضربوه بالشوم على رأسه حتى أصيب بكسور في جمجمته، وبعد سقوطه غارقا في دمائه قاموا بطعنه في كليته، وأصيب بنزيف داخلي في المخ، حتى فارق الحياة.

وتكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على اسباب وتفاصيل حادث قتل الشاب - الضحية - وتفريغ الكاميرات التى رصدت التفاصيل، لبيان مدى صحة كلام والد الضحية من عدمه، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى مسرح الجريمة، وقررت تشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.